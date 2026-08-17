Şile'de Boğulma Tehlikesi: 4 Kurtarıldı, 1 Kayıp

Şile'de dün denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki şahsı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu. Sahil Güvenlik botu tarafından denizde arama çalışmaları gerçekleştirilirken; itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına karadan destek verdi.

Arama çalışmaları bugün de Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırılırken, A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı