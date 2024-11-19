Şile Açıklarında Kaybolan Balıkçı Mehmet Yalçın'ın Teknesine Ulaşıldı

Şile açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ın (64) teknesi aramaların dördüncü gününde bulundu.

15 Kasım Cuma günü Şile Limanından açılan Mehmet Yalçın (64) tekne batması sonucu kaybolmuştu. Akşam saatlerinde ise teknenin "Karakaş" isimli bir tekne ile kaza sonucu battığı tespit edilmişti. "Karakaş" teknesinin kaptanı L.S. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Dördüncü günde tekneye ulaşıldı"

Olay yerinde karadan, denizden ve havadan aramalarını tüm hızıyla devam ettiren kurtarma ekipleri aramaların dördüncü gününde, bugün saat 12.00 sularında Mehmet Yalçın'ın batan teknesine ulaştı ve karaya çıkardı. Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın'ı (64) arama çalışmaları devam ederken, sevenleri ümitle gelecek mutlu haberi bekliyor. - İSTANBUL