Silahlı yağma ve uyuşturucu ticaretinden 13 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP