Silahlı yağma suçundan 17 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te silahla yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda silahla yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP