İzmir'deki silahlı kuyumcu soygunu kamerada

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosikletle gelen iki şüpheli, kuyumcudan altın çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soygun sırasında çevreye ateş açan şüpheliler kaçtı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosikletle gelen pompalı tüfekli 2 şüphelinin bir kuyumcudan altın çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı şüpheliler çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Kasklı 2 şüpheli motosikletle kuyumcu dükkanına yaklaştı. Şüphelilerden biri içeri girerek altın alacağını söyledi. Kısa süre sonra diğer şüpheli elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. Silahı gören iş yeri sahibi paniğe kapılarak hızla dışarı kaçtı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde soygunun detayları yer aldı. Kayıtlarda şüphelilerden birinin içeri girip kuyumcuya yöneldiği görüldü. Durumu fark edip dışarı kaçan kuyumcunun peşine düşen soyguncunun ardından diğer şüpheli de dükkana girdi. Şüpheliler camekanlı raflara yönelerek çekmeceleri açtı. Çekmecelerden ve raflardan bir miktar altın alan şahıslar hızla dükkandan çıktı.

Esnafa ateş açtılar

Olayı fark edip dükkana yönelen çevredeki esnafı durdurmak isteyen soyguncular, yanlarındaki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Şüpheliler daha sonra geldikleri motosiklete binerek firar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
