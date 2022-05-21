Silahlı kavgada ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Osman Akyol'un cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman Akyol (36), eşi Hanife Akyol (32) ve kardeşi Ömer Akyol (30) silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişiler kanlar içinde kalırken, sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol dün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Hanife Akyol'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Osman Akyol'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde kılınan namazın ardından Gölcük'te bulunan Hasaneyn köy mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa