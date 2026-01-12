Haberler

Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcılık belgesi olmadan yasaklı alanda ava çıkan şahsa 14 bin 911 lira ceza uyguladı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Siirt Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda avlanmaktan dolayı 14 bin 911 TL idari para cezası uygulandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
