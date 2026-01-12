Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin lira ceza kesildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü avcılık belgesi olmadan yasaklı bölgede ava çıkan şahsa 14 bin 911 lira ceza uyguladı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Siirt Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda avlanmaktan dolayı 14 bin 911 TL idari para cezası uygulandı. - SİİRT