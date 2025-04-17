Siirt'te Trafik Kazası: Askeri Personel Hayatını Kaybetti

Siirt'te askeri personel, motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt çevre yolunda seyir halinde olan 25 yaşındaki astsubay Mücahit Beyhan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Mücahit Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT