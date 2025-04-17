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Siirt'te Trafik Kazası: Askeri Personel Hayatını Kaybetti

Siirt'te Trafik Kazası: Askeri Personel Hayatını Kaybetti
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki astsubay Mücahit Beyhan, motosikletten düşerek ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te askeri personel, motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt çevre yolunda seyir halinde olan 25 yaşındaki astsubay Mücahit Beyhan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Mücahit Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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