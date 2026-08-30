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Siirt'te Çakıl Nedeniyle Tır Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Siirt'te Çakıl Nedeniyle Tır Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola savrulan çakıllar nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır kaza yaptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola savrulan çakıllar nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır kaza yaptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakıllar nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada tır sürücüsü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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