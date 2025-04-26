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Siirt'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangını fark ederek hemen durumu acil servise bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine zamanında müdahale etti.

Siirt'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

SİİRT - Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Olay, Siirt-Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Cabir Polat'ın kullandığı otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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