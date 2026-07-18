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Park halindeki otomobil alev aldı, yangın diğer araca da sıçradı

Park halindeki otomobil alev aldı, yangın diğer araca da sıçradı
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Siirt'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı. İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca da sıçrayarak her iki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde park halindeki 07 AVG 058 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, devamında yanda park halinde bulunan 34 EPY 721 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, her iki otomobil de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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