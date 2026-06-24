Siirt'te park halindeki bir araç kurşunlandı

Siirt'in Baykan ilçesinde park halindeki bir araç kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baykan'da bir evin otoparkında bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Araca çok sayıda kurşun isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların ayrıca aracın üzerine tehdit içerikli ifadeler yazdığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç üzerinde inceleme yaparken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı