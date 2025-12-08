Kurtalan'da araç alev topuna döndü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeki Fiat Doğan marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Fiat Doğan marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa