Kurtalan'da araç alev topuna döndü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Fiat Doğan marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT