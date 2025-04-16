Siirt'te Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtalan-Batman kara yolu Gürgöze köyü mevkisinde 34 DIP 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa