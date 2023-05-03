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Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Batman karayolunda meydana geldi. Şaban İnci hakimiyetindeki 34 CDJ 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada Şaban İnci ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Siirt 3. Sayfa Haberler

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