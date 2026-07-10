Haberler

Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Gençlik Merkezi yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siirt Gençlik Merkezi yakınlarında meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti

82 yaşında hayalini gerçekleştirdi: Uzaya çıkan en yaşlı kadın öldü
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'yı salladı! Kutuyu hemen uçakta açtı