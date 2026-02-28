Kurtalan'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı