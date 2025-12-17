Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yara almadan kurtulurken, olay yerine karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemekare Yaylasında seyir halindeki yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüse ulaşarak aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa