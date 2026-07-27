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Siirt'te mera yangını: 50 dönüm zarar

Siirt'te mera yangını: 50 dönüm zarar
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Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyünde çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük mera alanı zarar gördü.

Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyünde çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük mera alanı zarar gördü. Yangın, köylüler ile Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde çevredeki fıstık bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akyamaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle mera alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 dönümlük mera alanının zarar gördüğü yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevrede bulunan fıstık bahçelerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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