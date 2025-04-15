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Siirt'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Siirt'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Siirt'in Eruh ilçesinde, u dönüşü yapmak isteyen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi Hasan Özhan Caddesi'nde meydana geldi. U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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