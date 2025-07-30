Siirt'te Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Siirt'te Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Kazada sürücü Hüseyin Uluşık ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçenin Toytepe köyünde seyir halindeyken lastiği patlayan 02 AAK 054 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Uluşık ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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