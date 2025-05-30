Siirt'te Koyun Taşıyan Kamyonet Kaza Yaptı

Siirt'te Koyun Taşıyan Kamyonet Kaza Yaptı
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Siirt'in Kurtalan ilçesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koyun taşıyan bir kamyonet kaza yaparak maddi hasar meydana getirdi. Olayda yaralanan ya da ölen yok, koyunların durumu ise iyi.

Siirt'in Kurtalan ilçesi girişinde koyun taşıyan kamyonet kaza yaptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 56 KD 591 plakalı koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde kontrolden çıkarak savruldu. Kaza sonrası aracın iki lastiği yerinden çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta bulunan koyunların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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