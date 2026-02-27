Haberler

Siirt'te 6 araçlı zincirleme kaza

Güncelleme:
Siirt'te Afetevler Mahallesi mevkisinde kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi mevkisinde 6 araç, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla birlikte trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
