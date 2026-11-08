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Siirt'te kamyon kasasında hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi

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Siirt'te kamyon kasasında hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi Haber Videosunu İzle
Siirt'te kamyon kasasında hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi
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Siirt merkez Yeni Mahallesi Semt Pazarı önünde kapalı kasa kamyonda hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Siirt'te bir kamyonun kasasında hareketsiz halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, merkez Yeni Mahallesi Semt Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı kasa bir kamyonun içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyon kasasındaki Muhammet Sait Oktay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Oktay'ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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