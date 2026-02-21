Haberler

Kurtalan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
