Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Kaçak Avcıya Para Cezası, Keklikler Doğaya Bırakıldı

Güncelleme:

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerine devam ediyor. Kent kırsalında çalışma yapan ekipler, bir şüphelinin 3 kınalı kekliği kaçak avladığını belirledi. Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Keklikler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Siirt'te kaçak avcılık yapan bir kişiye para cezası kesilirken, 3 kınalı keklik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kent kırsalında çalışma yapan ekipler, bir şüphelinin 3 kınalı kekliği kaçak avladığını belirledi. Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Keklikler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt 3.Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title