Siirt'te Kaçak Avcıya Para Cezası, Keklikler Doğaya Bırakıldı
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerine devam ediyor. Kent kırsalında çalışma yapan ekipler, bir şüphelinin 3 kınalı kekliği kaçak avladığını belirledi. Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Keklikler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.
Siirt'te kaçak avcılık yapan bir kişiye para cezası kesilirken, 3 kınalı keklik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerine devam ediyor.
Kent kırsalında çalışma yapan ekipler, bir şüphelinin 3 kınalı kekliği kaçak avladığını belirledi. Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.
Keklikler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı. - SİİRT