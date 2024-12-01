Siirt'te Ilısu Barajı'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Siirt'te Ilısu Barajı'na pikniğe giden 5 kişi mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, bot yardımıyla uzun çalışmalar sonucunda kişileri kurtardı.
Siirt'te Ilısu Barajı Feribot İskelesinin karşı kıyısında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde Siirt'te Ilısu Barajına pikniğe giden vatandaşlar, güvenli alana ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot yardımıyla uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan 5 güvenli alana çıkartıldı. - SİİRT