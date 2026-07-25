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Siirt’te hafif ticari araç takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Siirt’te hafif ticari araç takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Siirt çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Siirt çevre yolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Siirt çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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