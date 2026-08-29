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Siirt'te gece yarısı havai fişek tepkisi

Siirt'te gece yarısı havai fişek tepkisi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gece geç saatlerde düğünlerde patlatılan havai fişekler, vatandaşları rahatsız ediyor. Sesleri bomba sananlar, özellikle çocukların korktuğunu belirterek denetim ve önlem istiyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gece yarısı düğün ve kutlamaların ardından patlatılan havai fişeklerin çıkardığı yüksek ses, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçe merkezinde gece saatlerinde aniden patlatılan havai fişek sesinden rahatsız olan vatandaşlar bu sesleri duyduklarında ilk başlarda bomba ve silahlı saldırı olduğunu zannettiklerini söyledi. Özellikle çocukların korkarak uykularından uyandığını belirten vatandaşlar, yaşlıların ve dinlenmek isteyen vatandaşların da yüksek sesten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Düğün ve kutlamaların eğlenmek için doğal bir fırsat olduğunu belirten vatandaşlar, eğlence sırasında çevrede yaşayanların huzurunun da gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, gece geç saatlerde havai fişek kullanımının denetlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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