Haberler

Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Siirt'te durdurulan araçta 13 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan araçta 13 kilo 400 kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan araçta 13 kilo 400 kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 13 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay