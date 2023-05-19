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Siirt'te çobanların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Siirt'te çobanların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te hayvan sürülerinin birbirine karışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Siirt'te hayvan sürülerinin birbirine karışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesine bağlı Çevrimtepe köyün Kumluca mezrasında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan M.U. ile amcasının oğlu H.U. ve teyze oğulları olduğu öğrenilen E.U. ve C.U. arasında hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çobanların hayvan kırkma makası ve sopaların kullanıldığı kavgada M.U. ve H.U. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumluca Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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