Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi - Haberler

Siirt'te çayda boğulan hemşire toprağa verildi Siirt'in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt'te toprağa verildi. Siirt'in Pervari ilçesinde dün piknik yaptıkları esnada Müküs Çayında kaybolan iki kişiden biri olan ve kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra cansız bedenine ulaşılan hemşire Halime Timurtaş bugün Siirt'te toprağa verildi. Timurtaş, Şeyh Faraç Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zevye Mezarlığına defnedildi. Timurtaş'ın cenazesine mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan dün aynı olayda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde başlandı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pervari Siirt 3. Sayfa Haberler

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