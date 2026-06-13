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Siirt'te Botan Çayı'na giren çocuk kayboldu

Siirt'te Botan Çayı'na giren çocuk kayboldu
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Siirt'te Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Oğaç gözden kayboldu. AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Siirt'te girdiği Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Eğlence köyü mevkisinde Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Oğaç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, Batman'dan dalgıç ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kaybolan çocuğu bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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