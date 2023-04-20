Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Kıraathanede akraba olan S.N. (44) ile E.N. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. S.N.'nin babası K.N. (58) yanındaki ekmek bıçağıyla E.N.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.N. ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan cinayet zanlısı K.N. Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİİRT