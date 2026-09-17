Siirt’te 180 bin liralık altın bileziklerin kaybolması olayı aydınlatıldı

Siirt'te kayıp veya hata sonucu ele geçen eşya üzerinde tasarruf suçu, jandarma ekiplerinin 11 farklı kameradan 13 saatlik görüntü incelemesi ve 8 ayrı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasındaki yaklaşık 350 araç geçişinin incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül 2026 günü saat 13.55 sıralarında S.Ö. isimli şahıs, Deliktaş bölgesinde çantasını unuttuğunu, daha sonra çantasını bulduğunda içerisinde bulunan 3 adet 22 ayar altın bileziğin eksik olduğunu belirterek jandarmaya müracaat etti. Bileziklerin toplam değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu belirtildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın şüphelisinin tespit edilmesi amacıyla 11 farklı kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla 8 farklı PTS noktasına ait yaklaşık 350 araç geçiş görüntüsü de detaylı şekilde incelendi. Çalışmalar sonucunda şüphelinin H.D. isimli şahıs olduğu ve kiralık araçla il dışından Siirt'e geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bulunan 3 adet altın bilezik muhafaza altına alınarak adli emanete teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı