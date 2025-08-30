Siirt-Kurtalan Karayolunda Trafik Kazası

Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında sebze ve meyve yüklü pikap yoldan çıkarak savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, savrularak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT