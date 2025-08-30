Siirt-Kurtalan Karayolunda Trafik Kazası

Siirt-Kurtalan Karayolunda Trafik Kazası
Siirt-Kurtalan karayolunda bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, savrularak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
