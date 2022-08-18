Siirt 3. sayfa: Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen Siirt haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti. Siirt'te yeni açılan markete vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen Siirtli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı. İndirimin başlaması sonrasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin birçok şubesinde olduğu gibi Siirt'te de yaşanan yoğunluk fotoğraflara yansıdı. Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt 3. sayfa: Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı - Haberler

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