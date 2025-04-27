Sıhhi Tesisat Ustası Nazilli'de Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve sıhhi tesisat tamiri için bir eve giden usta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 90 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıhhi tesisatçı Özcan Yaşar, bir şahsın evine tamirat için gitti. Evine gelen suyu ana vanadan kesmek için bodruma inen ve suyu kestikten sonra tekrar eve dönen ev sahibi, sıhhi tesisat ustası Yaşar'ı yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sıhhi tesisat ustasının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - AYDIN