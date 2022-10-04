Sigortasız araçta uyuşturucu içerken yakalandı, kelepçe takılmasını istemedi

AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü kendisine kelepçe takmak isteyen bekçiye, "Kelepçe takma kelepçe" diye seslendi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile mahalle çarşı bekçileri tarafından huzur ve güven uygulamasında durumundan şüphelenilen 68 ABT 817 plakalı Volkswagen marka otomobile 'Dur' ikazında bulunuldu. İhtarın ardından uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü Ali İmran İ.'nin yan koltuğunda uyuşturucu madde olduğunu fark eden bekçiler şahsı araçtan indirerek üst araması yaptı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada ilaç şişesine yerleştirilmiş 10 gram metamfetamin maddesi bulunurken, araç içerisinde de uyuşturucu madde kullanımı için yapılan aparat bulundu. Uyuşturucunun verdiği etkiyle de zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken sürücü kelepçe takılarak gözaltına alınmak istendi. Kendisine kelepçe takmak isteyen bekçiye "Kelepçe takma kelepçe" diye tepki gösteren şahıs elleri kelepçelenerek gözaltına alınırken, ellerindeki kelepçeyi gizlemek için montunu kullanarak kelepçeyi kapattı. Araç üzerinde trafik polislerinin yaptığı incelemede aracın sigortasız olduğu tespit edilerek, araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.