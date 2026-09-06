Sığ Suya Balıklama Atlayan Talihsiz Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel iskelesinden yaklaşık 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayarak hayatını kaybeden 39 yaşındaki Arif Erman, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil yaptığı otelin iskelesinde bulunan koruma halatlarının üzerinden 50 santim derinliğindeki sığ suya balıklama atlayan 3 çocuk babası Arif Erman, ağır yaralandı. Cankurtaran ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Erman'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 39 yaşındaki Arif Erman için Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Erman'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile yakınları ve sevenlerinin eşliğinde arasında Akçay Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı