Haberler

Sığ Suya Balıklama Atlayan Talihsiz Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sığ Suya Balıklama Atlayan Talihsiz Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesindeki otel iskelesinden yaklaşık 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayarak hayatını kaybeden 39 yaşındaki Arif Erman, memleketi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel iskelesinden yaklaşık 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayarak hayatını kaybeden 39 yaşındaki Arif Erman, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil yaptığı otelin iskelesinde bulunan koruma halatlarının üzerinden 50 santim derinliğindeki sığ suya balıklama atlayan 3 çocuk babası Arif Erman, ağır yaralandı. Cankurtaran ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Erman'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 39 yaşındaki Arif Erman için Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Erman'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile yakınları ve sevenlerinin eşliğinde arasında Akçay Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

DEM Parti'de seçim sonucu belli oldu! 535 oyun tamamını aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu'

Yalın ayak koştu, yine de yetişemedi! Yorumu olay
Bolu'da kayıp yaşlı kadın göl kenarında ölü bulundu

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haber göl kenarından geldi
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

Engelli adama acımadan böyle vurdu! Savunması da skandal
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak