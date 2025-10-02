Haberler

Şiddetli Rüzgar, İstanbul Havalimanı'nda Uçuşları Etkiledi: 3 Uçak Çorlu'ya Yönlendirildi
İstanbul'un kuzeyindeki şiddetli rüzgar, uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanan Türk Hava Yolları'na ait 3 uçak, rüzgar nedeniyle Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. Öte yandan, Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güneşli hava hakimdi ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İSTANBUL'un kuzeyinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan 3 uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise güneşli havanın hakim olduğu görüldü.

İstanbul'da özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi. Saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise güneşli hava hakim olurken uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
