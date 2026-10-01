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Şiddetli rüzgar İstanbul Boğazı'nda gemileri zorladı, bazı seferlerde aksama yaşandı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemilerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Rüzgarla oluşan dev dalgalar ve olumsuz hava şartları deniz trafiğini de etkiledi, bazı seferlerde aksamalar yaşandığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda hareket halinde olan gemiler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da hava hissedilir derecede soğurken bir yandan da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgarın etkisiyle denizde dev dalgalar oluşurken, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan gemiler ise şiddetli rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Öte yandan olumsuz hava şartları deniz trafiğini de etkiledi. Bazı seferlerde aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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