Siber suç makineleri 50'den fazla dosyadan aranıyordu, Sivas'ta yakalandılar

Sivas'ta siber suçlara yönelik operasyonda, yaklaşık 50 farklı dosyadan aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Sivas'ta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-30 Nisan tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 48 ayrı dosyadan ifadeye yönelik, 5 dosyadan ise yakalamaya yönelik aranma kaydı bulunan O.G., yine aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 50 ayrı dosyadan ifadeye yönelik aranması bulunan A.A.Ö. ile 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle aranan O.İ. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
