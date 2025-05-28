Seyrantepe'de Damperi Açık Kamyonun Trafik Levhasına Çarpma Anı Görüntülendi

Seyrantepe'de Damperi Açık Kamyonun Trafik Levhasına Çarpma Anı Görüntülendi
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İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce meydana gelen kazada damperi açık haldeki hafriyat kamyonunun trafik tabelasına çarptığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, uzun araç kuyruğu oluşmuştu.

Seyrantepe'de damperi açılan kamyonun trafik levhasına çarptığı anın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce meydana gelen kazada damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun trafik tabelasına hızla çarptığı anlara ilişkin yeni görüntüyü ortaya çıktı.

Olay, 22 Nisan 2022 tarihinde meydana gelmişti. Seyrantepe TEM Hasdal Kavşağı istikametinde seyir halinde ilerleyen bir TIR'ın damperi açılmış, açılan damper yön tabelasına çarptı. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmazken uzun araç kuyruğu oluşmuştu.

Çarpma anı görüntüsü ortaya çıktı

3 yıl önce meydana gelen kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık olan hafriyat kamyonunun hızla ilerlediği esnada trafik levhalarına çarptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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