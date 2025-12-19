Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı: 'Ülkeme döneceğim'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Subaşı, yurt dışında olduğunu ve döndüğünde açıklama yapacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Subaşı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyonlar sürerken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Subaşı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

