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Kayseri'de Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Kayseri'de Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken, duman atmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini aleve bırakırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen motosikleti söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet küle döndü.

Soğutma çalışmalarının ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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