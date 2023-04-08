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Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Sürücülerin yardımıyla alev alan motosiklet söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolu ilçe girişinde hareket halinde olan bir motosiklet, Şehit Yılmaz Ergişi Parkı önüne geldiğinde alev alev yanmaya başladı. Alev alan motosiklete çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Ankara Çorum 3. Sayfa Haberler

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