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Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı

Seyir halindeki kumaş yüklü tır alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde NZ 475 FL plakalı Yusuf A. idaresindeki kumaş yüklü tırın çekici kısmı seyir halinde alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken tırda hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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