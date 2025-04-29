SES Üyeleri Hakkındaki Dava Devam Ediyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada görülmesine devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmaya sanıklardan Fikret Çalağan, Bekıs Yurtsever, Rona Temelli ve Gönül Erden duruşmaya katıldı. Sanıklardan Bedriye Yorgun ise SEGBİS üzerinden bağlandı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanıklar, haklarında uygulanan çeşitli adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık Erdem'in avukatı şunları dile getirdi:

"18 ay tutuklu kaldı müvekkilim. Ardından 13 ay ev hapsinde kaldıktan sonra da son bir yıldır da şehir dışına çıkma yasağı var. Müvekkilimin yurt dışına gitmediği ve illegal faaliyetlere katılmadığı ortaya çıktı. Diğer hususlar ise toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkını kullanmasıdır. Müvekkilim hakkındaki tüm iddiaları çürüttük. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz."

Beyanların ardından savcı, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek sonraki duruşmayı 8 Ekim'e erteledi. - ANKARA