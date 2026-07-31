Haberler

Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki bir kadın denizde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki bir kadın denizde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda yaşlı kadının cenazsei kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay; Fevzipaşa mahallesi Uslu sitesi plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uslu sitesi sakinlerinden İncilay Çubukcu (70) sabah saatlerinde sitesinin plajında denize girdi. Su derinliğinin oldukça düşük ve insanı boylamayan bölümde yüzdüğü öğrenilen Çubukcu rahatsızlanarak denizde dalıp çıkmaya başladı. Durumu fark edenlerin yardımıyla yaşlı kadın plaja çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen 112 ekibinin incelemesinde Çubukcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çubukcu'nun cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesinin otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

Cem Küçük için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlama

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu

Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu